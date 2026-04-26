Monte Sant'Angelo
Torna il festival Michael, dal 7 al 9 maggio
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TORNA IL FESTIVAL MICHAEL, DAL 7 AL 9 MAGGIO LA NONA EDIZIONE
Il Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico della Città dei due Siti UNESCO torna dal 7 al 9 maggio per celebrare il “Dies Festus” della seconda apparizione dell’Arcangelo Michele sul Monte Gargano, l’apparizione “della vittoria” dei Longobardi.
In programma diversi eventi, in particolare un talk per celebrare i 950 anni delle Porte di Bronzo, la rievocazione storica della “Battaglia tra Bizantini e Longobardi” e il corteo per l’ultimo tratto del Cammino di Michael.
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