Torna il Campionato Invernale di Vela d’Altura di Manfredonia
IL CAMPIONATO INVERNALE TORNA A FAR BATTERE IL CUORE DEL GARGANO!
Torna il grande appuntamento con il Campionato Invernale di Vela d’Altura di Manfredonia, organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia.
XXI CAMPIONATO INVERNALE DI VELA D’ALTURA
CITTÀ DI MANFREDONIA – GARGANO WINTER RACE
8 NOVEMBRE 2026 – 24 GENNAIO 2027
Una nuova stagione di vela, passione e competizione, con il ritorno a un format che promette grandi emozioni!
Dopo tanti anni si torna alla formula delle 2 PROVE COSTIERE e 4 GIORNATE DI REGATE SULLE BOE.
Sei appuntamenti per mettere alla prova equipaggi, imbarcazioni, tattica e determinazione. Il vento, il mare e la voglia di competere saranno ancora una volta i veri protagonisti!
ARMATORI, SKIPPER ED EQUIPAGGI: È IL MOMENTO DI SCENDERE IN CAMPO!
Le iscrizioni sono aperte: preparate le vostre barche, chiamate i vostri equipaggi e assicuratevi un posto sulla linea di partenza!
Il Gargano vi aspetta. La sfida sta per cominciare!
INFO E ISCRIZIONI:
segreteria@regatedelgargano.it
+39 0884 1951041
IL MARE NON VA IN LETARGO. LA PASSIONE PER LA VELA NON SI FERMA MAI!