Torna il Campionato Invernale di Vela d’Altura di Manfredonia

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IL CAMPIONATO INVERNALE TORNA A FAR BATTERE IL CUORE DEL GARGANO!

Torna il grande appuntamento con il Campionato Invernale di Vela d’Altura di Manfredonia, organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia.

XXI CAMPIONATO INVERNALE DI VELA D’ALTURA

CITTÀ DI MANFREDONIA – GARGANO WINTER RACE

8 NOVEMBRE 2026 – 24 GENNAIO 2027

Una nuova stagione di vela, passione e competizione, con il ritorno a un format che promette grandi emozioni!

Dopo tanti anni si torna alla formula delle 2 PROVE COSTIERE e 4 GIORNATE DI REGATE SULLE BOE.

Sei appuntamenti per mettere alla prova equipaggi, imbarcazioni, tattica e determinazione. Il vento, il mare e la voglia di competere saranno ancora una volta i veri protagonisti!

ARMATORI, SKIPPER ED EQUIPAGGI: È IL MOMENTO DI SCENDERE IN CAMPO!

Le iscrizioni sono aperte: preparate le vostre barche, chiamate i vostri equipaggi e assicuratevi un posto sulla linea di partenza!

Il Gargano vi aspetta. La sfida sta per cominciare!

INFO E ISCRIZIONI:

segreteria@regatedelgargano.it

+39 0884 1951041

IL MARE NON VA IN LETARGO. LA PASSIONE PER LA VELA NON SI FERMA MAI!