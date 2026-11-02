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MeteoPuglia in Foto: “Violenta perturbazione di stampo ciclonico”

VIOLENTA PERTURBAZIONE DI STAMPO CICLONICO TRA LUNEDÌ 2 E MARTEDÌ 3 NOVEMBRE

Questa volta la Puglia potrebbe essere colpita in pieno dal ramo più orientale della perturbazione. Il minimo depressionario (B), in approfondimento nelle prossime ore a ridosso della Calabria tirrenica, potrebbe scaricare quantitativi di pioggia davvero ingenti sulla nostra regione, con accumuli localmente superiori ai 100 mm nelle zone della BAT.

Saranno soprattutto i settori settentrionali quelli da monitorare con maggiore attenzione. Nord Barese, Tavoliere e, in particolare la BAT potrebbero registrare le precipitazioni più intense, anche a causa di fenomeni persistenti e localmente stazionari.

Si tratterà comunque di una perturbazione piuttosto omogenea: tutta la Puglia riceverà quantitativi di pioggia importanti, seppure con differenze da zona a zona. Attenzione anche ai settori adriatici centro-meridionali, dove il grosso delle precipitazioni potrebbe concentrarsi in mare. Tuttavia, l’entroterra adriatico del Barese, del Brindisino e del Leccese potrebbe essere interessato da accumuli altrettanto significativi.

I nostri nonni avrebbero definito queste giornate «tempo da lupi». Non mancheranno temporali e un deciso rinforzo dello #scirocco, con raffiche che potranno raggiungere i 60 km/h lungo il corridoio adriatico e sul Salento. Insomma, una situazione da seguire con attenzione, adottando prudenza e buon senso, senza lasciarsi prendere da inutili allarmismi.

La fase più intensa dovrebbe aprirsi lunedì mattina e proseguire fino a martedì sera.

Come sempre, continueremo a monitorare l’evoluzione minuto dopo minuto, per fornirvi aggiornamenti e informazioni quanto più attendibili possibile.