Manfredonia celebra i 132 anni del Touring Club Italiano
Manfredonia celebra i 132 anni del Touring Club Italiano
📅 Domenica 8 novembre 2026, Manfredonia sarà protagonista di una giornata dedicata alla cultura, alla storia e alla valorizzazione del nostro straordinario patrimonio.
In occasione del 132° anniversario del Touring Club Italiano (1894-2026), una giornata speciale accompagnerà i partecipanti alla scoperta di luoghi ricchi di fascino e memoria, tra arte, architettura e tradizioni del territorio.
Il programma della giornata
🕘 Ore 9:15 – Incontro presso l’Abbazia di San Leonardo Abate in Lama Volara.
🏛️ Ore 9:30 – Visita guidata all’Abbazia, alla scoperta della sua architettura romanica, del suggestivo portale scolpito e del celebre Foro Solare, importante riferimento lungo la Via Francigena.
🎨 Ore 11:30 – Momento istituzionale presso la Sala delle Vetrate del Comune di Manfredonia, con la cerimonia ufficiale di consegna dell’opera dedicata a Lucio Dalla, realizzata dall’artista Domenica Reggazzoni e donata alla città grazie al Touring Club Italiano.
🍽️ Ore 13:30 – Pranzo conviviale presso la Locanda del Torrione, per condividere i sapori autentici della tradizione locale.
🏰 Ore 16:00 – Itinerario culturale al Castello Svevo-Angioino, imponente fortezza affacciata sul mare, custode di secoli di storia.
🤝 L’Associazione Pro Loco Manfredonia è lieta di patrocinare questa iniziativa, che rappresenta un’importante occasione per promuovere la conoscenza del territorio, valorizzare il patrimonio storico-artistico e rafforzare il legame con la nostra identità culturale.
💚 Vi aspettiamo per vivere insieme una giornata all’insegna della bellezza, della cultura e dell’amore per Manfredonia!
📌 Informazioni e prenotazioni
Michela D’Onofrio
📞 333 669 1474
📧 micheladonofrio.tci@gmail.com