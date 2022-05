Torna il Battiti Live nelle piazze, dal 17 giugno 5 serate di musica, previsto un ospite on the road anche a Manfredonia, Lucera e Vieste

Dopo due anni di pandemia mondiale e il successo delle precedenti edizioni, la kermesse musicale “Battiti Live 2022” diventa itinerante e torna ad animare la Puglia e tutto il sud Italia.

Cinque serate di grande musica con artisti italiani e internazionali in diretta su Radi Norba, Radi NorbaTV e Telenorba dal 17 giugno. A partire da Luglio, ogni settimana in prime time, tutte le tappe in replica su Italia1.

Alla conduzione ALAN PALMIERI, direttore artistico di Radionorba che organizza la manifestazione e affiancato dalla esplosiva ELISABETTA GREGORACI e la web star MARIA SOLE POLLIO

Si festeggiano le 20 EDIZIONI, dal 2002 uno degli eventi estivi più importanti nel panorama italiano.

3 ORE DI MUSICA LIVE In diretta radiotelevisiva con i più importanti artisti italiani ed internazionali.

5 TAPPE previste con ingresso gratuito a partire dal 17 giugno sino al 10 luglio, nelle più belle piazze della Puglia:

17 e 18 Giugno a Bari

2 e 3 Luglio a Gallipoli

10 Luglio a Trani

Previste anche 10 location “ON THE ROAD” con la presenza di un ospite musicale nelle seguenti città: