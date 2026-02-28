Eventi Manfredonia
Torna Domenica al Museo anche al Castello di Manfredonia
Domani torna #DomenicaAlMuseo!
Ti aspettiamo al Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia per una giornata speciale con ingresso gratuito!
Un’occasione perfetta per riscoprire la storia del nostro territorio attraverso la collezione del museo.
Ingresso gratuito.
Orario di apertura al pubblico 14.30 -19.30 (ultimo ingresso 18.30)
Invita amici e famiglia e vieni al Museo!
In foto: testa di stele daunia, VII secolo a C