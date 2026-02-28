Eventi Manfredonia

Torna Domenica al Museo anche al Castello di Manfredonia

Redazione28 Febbraio 2026
Domani torna #DomenicaAlMuseo!

Ti aspettiamo al Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia per una giornata speciale con ingresso gratuito! 🏛️✨

Un’occasione perfetta per riscoprire la storia del nostro territorio attraverso la collezione del museo.

🎟️ Ingresso gratuito.

Orario di apertura al pubblico 14.30 -19.30 (ultimo ingresso 18.30)

Invita amici e famiglia e vieni al Museo! 💙

In foto: testa di stele daunia, VII secolo a C

