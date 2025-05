[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Torna a Manfredonia il Vela Day

Sabato 31 maggio dalle 15:00 alle 18:00 e Domenica 1 giugno dalle 10:30 alle 13:00 torna a Manfredonia il Vela Day organizzato dalla Gargano Sailing Club SSD. Un’iniziativa nazionale promossa dalla FIV – Federazione Italiana Vela con Kinder Joy of Moving.

Un’occasione unica per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni per avvicinarsi al mondo della vela con un’uscita in barca guidata dai nostri istruttori qualificati.

Ti aspettiamo per un esperienza tra mare e sorrisi per vivere la vela in modo semplice, gratuito e divertente!

Dove? Presso il Centro Nautico Sportivo “Il Mandracchio” di Manfredonia – Molo di Tramontana.

Prenota subito: chiama o scrivici al 335.6974267 o 348.7260580

Ti aspettiamo!!!