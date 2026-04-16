Toccanti rivelazioni di Marco Berry sulla sua infanzia al GF Vip: “Mio padre non c’è mai stato”

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Nei giorni scorsi è emerso che non è stata facile l’infanzia di Marco Berry, durante la nona puntata del Grande Fratello Vip parlando delle sue figlie ha detto che è un padre affettuoso.

Con loro si è sempre impegnato al massimo e in diretta ha ricevuto una bellissima sorpresa, la figlia Carlotta è entrata nella casa e gli ha detto che è sempre stato presente con lei e con la sorella. La ragazza ha detto che Marco Berry non ha avuto un buon esempio ma con loro è stato il miglior padre che potessero desiderare. Nelle scorse ore il gieffino si è lasciato sfuggire altre toccanti rivelazioni sul suo passato.

Marco Berry ha sofferto molto in passato: il gieffino parla dell’assenza del padre al Grande Fratello Vip

Durante una chiacchierata con Adriana Volpe il gieffino ha detto che si occupa degli altri nel modo in cui avrebbe voluto che si occupassero di lui. In merito al suo rapporto con il padre ha rivelato che non c’è mai stato, l’uomo quando lui era piccolo è andato in Thailandia e si è rifatto una vita lì.

La sua situazione familiare non era semplice e serena, tra le varie cose ha detto: “Ci sono stati giorni in cui non avevamo i soldi per mangiare”. Marco Berry ha poi raccontato un aneddoto che lo ha fatto non poco soffrire, questo riguarda il suo 18esimo compleanno. Il gieffino ha fatto sapere che gli avevano detto che avrebbero festeggiato insieme ma non è mai successo. Ha poi aggiunto: “Ero lì, da solo. Ho aperto la bottiglia e ho bevuto da solo”.