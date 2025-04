Tina Cipollari diventa uovo di Pasqua. Cosa è successo?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tina Cipollari, nota opinionista di Uomini e Donne, ha sorpreso i suoi fan con un video divertente in occasione della Pasqua. In un modo inedito e originale, Tina si è trasformata in un grande uovo di Pasqua, creando un momento esilarante che ha fatto sorridere molti. La Cipollari, ispirata alla figura di Marilyn Monroe, si è posizionata nel corridoio della casa di produzione Fascino, dove vengono registrate le puntate del famoso dating show.

Cosa ha fatto Tina Cipollari a Pasqua?

Per augurare buona Pasqua ai suoi follower, Tina si è nascosta all’interno di un enorme foglio di carta lucida colorata, simile a quella delle uova di Pasqua. Dopo alcuni secondi di suspense, ha aperto il foglio, rivelando il suo volto e dando vita a un momento comico davvero irresistibile. La spontaneità e il sorriso contagioso di Tina Cipollari hanno conquistato il pubblico, che ha apprezzato questa trovata originale per celebrare le festività pasquali.

Il video, condiviso sui social, ha rapidamente fatto il giro del web, dimostrando ancora una volta la simpatia e il talento della storica opinionista, amata da milioni di fan. Un modo divertente e dolce per augurare una felice Pasqua a tutti, con un tocco di allegria e creatività.