Tifoso si imbuca e festeggia con gli azzurri, Verratti sorridendo: “E tu chi sei?” – il video

Dopo l’ultimo rigore, segnato da Jorginho, in campo è esplosa la festa. Alcuni tifosi presenti allo stadio sono riusciti a eludere i controlli e a raggiungere i calciatori in campo. Ad attirare l’attenzione è stato un invasore, che con molta naturalezza si è imbucato al gruppo azzurro, posizionandosi vicino a Marco Verratti e abbracciandolo. Il centrocampista azzurro, preso dall’euforia non si è reso conto, ma dopo qualche minuto si è accorto della stranezza e stupito si è rivolto all’uomo dicendogli: “Ma chi sei?”. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi dei compagni di squadra che sono scoppiati a ridere.

SCUSATE MA VERRATTI CHE FESTEGGIA CON UN INVASORE E POI SE NE ACCORGE E FA

“Ma chi è?🤌🏻”

STO MORENDOOO #ItaliaSpagna #ita #EURO2020 pic.twitter.com/95XAcvUzHV — Ally 🖤 (@_lnLoveWithLou_) July 7, 2021