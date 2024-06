Ti porto un Libro, ultima serata a Manfredonia

Ultima giornata di “Ti Porto un Libro” stasera sul Porto Turistico📚

Salvatore Russo è un uomo di marketing, brand builder e digital strategist. Ha fondato &Love, con cui crea eventi dal forte impatto emozionale. Il libro che ci presenterà è “&Love Story”, una sorta di manuale in cui ci svela un nuovo modello per la costruzione di brand memorabili e irresistibili, con i contributi di alcuni stimati professionisti del settore e tanti esempi di piccoli e grandi brand che hanno incluso nella loro ricetta per il successo il bene per la collettività.

Gianfilippo Mignogna, sindaco di Biccari per tre mandati, è un giovane avvocato che da sempre si divide tra la passione per il diritto e l’impegno politico. Nel suo libro “Ospitare fa bene. Economie di luogo, accoglienza e turismo in un paese di un’area interna” racconta la sua esperienza amministrativa, dove grazie all’accoglienza turistica si combatte il fenomeno dello spopolamento.

Non mancate!