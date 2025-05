The Couple chiude, prime parole di Manila Nazzaro e Stefano Orodei: “Siamo tornati a casa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

The Couple ha chiuso i battenti lo scorso 8 maggio. Il reality show non ha mai coinvolto il pubblico italiano, tanto da non riscuotere successo in termini di ascolti. Infatti il programma ha registrato un record di ascolti in negativo, totalizzando meno di un milione di telespettatori nell’ultima puntata trasmessa su Canale 5. Nonostante la presenza di un montepremi da un milione di euro ed alcuni importanti nomi dello spettacolo, The Couple è stato chiuso. La rete di Piersilvio Berlusconi ha annunciato la decisione attraverso un comunicato pubblicato lo scorso 8 maggio. In esso, la rete di Cologno Monzese annuncia la chiusura anticipata del programma e la decisione di devolvere l’intero montepremi all’Ospedale Gaslini di Genova.

Manila Nazzaro e Stefano Orodei rompono il silenzio dopo la chiusura di The Couple

A poche ore dalla chiusura di The Couple, alcuni concorrenti hanno rotto il silenzio sui social. Tra questi vi sono Manila Nazzaro e suo marito Stefano Orodei che hanno pubblicato alcune storie nei loro profili Instagram. In una storia si vede la coppia dichiarare in questo modo: “Ciao a tutti ragazzi. Siamo tornati, back home, qui a casa, siamo nella nostra casa. Allora, grazie a tutti voi per il sostegno, per le parole di affetto, ma anche per le vostre critiche, noi ci siamo presi tutto. Anche perché noi vi abbiamo tenuto un po’ di compagnia e questo devo dire che ci fa molto piacere. Grazie e un bacio dalla coppia. Guardate abbiamo ancora le valige in mezzo alla stanza”.