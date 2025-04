The Couple chiude in anticipo: brutte notizie per Ilary Blasi, ecco perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 sarebbe a rischio chiusura con largo anticipato. Il programma condotto da Ilary Blasi non sta riscuotendo il successo sperato. Infatti, ha subito un brusco crollo degli ascolti nella seconda puntata, totalizzando un basso 13% di share sebbene il debutto aveva segnato un 20%. Un reality show che ha dimostrato competizioni e colpi di scena. Le coppie di amici, colleghi e parenti sono state messe a dura prova con prove psicologiche e fisiche per arrivare alla fine dove giocarsi la possibilità di vincere un montepremi di 1 milione di euro. Nel corso delle ultime ore, tuttavia, in rete è apparsa un’indiscrezione sul futuro di The Couple. Il programma che doveva traghettare il pubblico alla prossima edizione dell’Isola dei famosi potrebbe finire con ben 3 settimane d’anticipo. La finale sarebbe prevista durante la quinta puntata in onda il 5 e non il 12 maggio.

The Couple dovrebbe chiudere con tre settimane d’anticipo

Il programma di Ilary Blasi potrebbe chiudersi con tre settimane d’anticipo. The Couple dovrebbe concludersi il prossimo 5 maggio sui teleschermi di Canale 5. Il reality show non ha saputo conquistare il pubblico italiano, tanto che gli ascolti sono molto deludenti. Anche in rete, c’è pochissime persone che ogni giorno commentano il programma. Forse la decisione di Mediaset di trasmetterlo subito dopo il Grande Fratello ha un po’ penalizzato il nuovo format di Ilary Blasi. Un esperimento che potrebbe non avere una seconda edizione sui teleschermi di Canale 5. Allo stesso tempo, l’ex moglie di Francesco Totti potrebbe prendere il posto di Alfonso Signorini alla guida del Grande Fratello mentre lui traghettare nella fascia pomeridiana al timone di Pomeriggio Cinque.