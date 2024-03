Pomeriggio Cinque in crisi, Myrta Merlino abbandona, ecco chi la sostituirà

Pomeriggio Cinque in crisi, ormai numeri parlano chiaro Myrta Merlino non convince il pubblico del pomeriggio di Canale Cinque. Già nell’ultima puntata della scorsa settimana la conduttrice Myrta Merlino ha disertato l’appuntamento, sintomo che la giornalista potrebbe definitivamente lasciare la conduzione di Pomeriggio Cinque.

Purtroppo ai vertici di Mediaset non convincono gli ascolti della trasmissione che con Barbara D’urso faceva ben altri ascolti. La linea giornalistica di Myrta Merlino evidentemente non convince il pubblico, probabilmente affezionato ad una linea più “d’intrattenimento” come era stata impostata da Barbara D’urso che nel frattempo prepara il suo nuovo programma in Rai che scontrerà Silvia Toffanin. E’ partito subito il totonomi su chi dovrà sostituire la giornalista alla conduzione del programma pomeridiano.

Nessuna conferma al momento giunge dalla mediaset ma ovviamente la sostituzione di Myrta Merlino con Giuseppe Brindisi nell’ultima puntata della scorsa settimana non è passata inosservata.

Pomeriggio Cinque in crisi: Cesara Buonamici o Veronica Gentili per la sostituzione

Con molta probabilità Myrta Merlino lascerà a brevissimo la conduzione del programma di Canale Cinque Pomeriggio Cinque, ed i vertici Mediaset sono già a lavoro per trovare la giusta sostituta. Il primo nome sul taccuino è indubbiamente Cesara Buonamici forte dell’esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip/Nip. Lo stesso Dagospia conferma questa ipotesi di sostituzione.

L’altra ipotesi forse più percorribile è quella che vedrebbe alla guida del programma del pomeriggio di Canale Cinque Veronica Gentili, forte del successo di pubblico e di critica avuto a Le Iene, la giornalista ha grandi capacità, è ironica e professionale, sicuramente incarna il personaggio giusto per la conduzione che è a metà tra giornalismo ed intrattenimento.