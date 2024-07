Terza serata di appuntamenti a Vieste per il Libro Possibile

Terza serata di appuntamenti a Vieste per il Libro Possibile. Particolarmente atteso l’intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio per un focus sulla legalità. Da quattro edizioni, con un ponte ideale che unisce Polignano a Mare a Vieste, il Libro Possibile ospita le voci più autorevoli della lotta al crimine per promuovere una cultura della legalità, principale leva di contrasto alle logiche mafiose, che affliggono anche i territori della Capitanata. Si parla poi di formazione professionale per il futuro delle nuove generazioni, geopoliticaeconflitti,giornalismoeartedellaparola,sempreseguendoilsolcoindicato daltemadiquestaXXIIIedizione:‘Whereisthelove?’/‘Dov’èl’amore?’.Lahitmusicaledel 2003, firmatadallabandamericanaBlackEyedPeas, èunmanifesto pop contro violenze, razzismo e diseguaglianze. Il brano chiedeva dove fosse finito l’amore in una società dominata da guerre e ingiustizie. A fare da palcoscenico per gli incontri, la suggestiva piazza di Marina Piccola.

La serata si apre alle ore 20.15 con un dialogo a due vocitra Carlo Cottarelli ed Elsa Fornero. L’attuale direttore dell’osservatorio sui Conti Pubblici dell’università Cattolica di Milano, e l’ex Ministra del Lavoro e delle politiche sociali nel Governo Monti, che hasempre saputo mettere l’umanità al centro del suo impegno e del dibattito economico italiano, si confrontano sul tema ‘Formazione per il futuro dei giovani&” Ex senatore e incaricato di formare un governo durante una crisi istituzionale senza precedenti, Cottarelli è convinto che il tanto auspicato cambiamento della società odierna puòavveniresoload operadellegiovanigenerazioni.Perquestaragione,haideatoe organizzato il Programma Peses, Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali, promossodall’universitàCattolicadelSacroCuore.”Prestosaretedifronteadelle scelte ai fini del vostro lavoro – ha ammonito l’ex ministro Fornero in un recente incontro congiovani studenti – ogni scelta ha delle implicazioni economiche e ricordatevi che senon saprete gestire le vostre risorse vi esporrete al rischio di perdere tutto”. Cruciali sono dunque i temi affrontanti che riguardano il capitale umano, il calo demografico, la produttività, risparmio e investimento,e ovviamente il funzionamento del sistema pensionistico. Presenta Giancarlo Fiume caporedattore TgR Puglia.

La Giustizia è al centro del dibattito politico nel nostro paese che sta affrontando un grave periodo di emergenza carceri tra suicidi e rivolte. “Mama, mama, mama, tell uswhat thehellisgoin” on? / Mamma dicci cosa diavolo sta succedendo? chiederebbero i Black EyedPeas, e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, prova a rispondere fornendo un quadro generalesullaGiustiziainItaliaintervenendoalleore21.30.L’interventodiNordio partirà dalla sua ultima pubblicazione ‘Giustizia ultimo atto. Da Tangentopoli al crollo della magistratura’(Guerini e Associati). ‘A trent’anni da Tangentopoli, siamo ben lontani dal progetto di ripristinare la legalità nelle istituzioni – scrive il capo del dicastero – Oggi, dopo gli ultimi scandali emersi nella Procura di Milano, le faide tra le correnti interne e gli innumerevoli episodi di protagonismo dei Pm, non solo la percentuale è crollata, ma a documentare la sfiducia dei cittadini è anche un mezzo milione di firme raccolte per il referendum «Giustizia giusta». Occorre una rivoluzione copernicana del sistema giudiziario, perché il tempo sta per scadere. Siamo ormai all’ultimo atto’. Intervista a cura di Stefania Pinna di Skytg24.

Alle ore 21.50 incontro a due voci sui nuovi scenari politici nazionali e internazionali, imposti dalle elezioni in corso in Europa e nel mondo con il fondatore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, adesso in libreria con #Solo la verità. Lo giuro. Giornalisti artisti pagliacci’, (Piemme) e l’editorialista, ex senatore e direttore del Tg1, Augusto Minzolini. Le due firme del giornalismo, prendendo spunto dal libro di Padellaro, approfondiscono soprattutto l’aspetto della narrazione giornalistica dei fatti che riguardano l’Europa alla luce dei meccanismi che governano la notizia e i retroscena che spesso l’accompagnano. Modera Stefania Pinna di Skytg24.

Oggi come vent’anni fa cantavano i Black EyedPeas, ‘People killin“/people dyin’ La gente uccide/la gente muore&”Succede da anni a Gaza e in Ucraina. Alle ore 22.30 ne parlailprofessore della LUISS Alessandro Orsini con il suo ‘Ucraina Palestina. Il terrorismo diStato nelle relazioni internazionali’ (Paper First). In questo nuovo libro, Alessandro Orsini parla della guerra in Ucraina e del bombardamento di Gaza attaccando i luoghi comuni elefakenewsdiffusedaimediadominanti.Conlasuaprosasempliceediretta,Orsini ricorre alla teoria sociologica per fornire una nuova interpretazione delle guerre in corso,mettendo in crisi gli schemi mentali con cui l’uomo eurocentrico – che vive di pregiudizi e frasi fatte – percepisce, giudica e valuta la politica internazionale. Il libro introduce, per la primavoltainItalia,laletteraturasulterrorismodiStatocheOrsiniapplicaalcaso d’Israele.PresentaGiorgiaMessa,giornalistaeresponsabileRelazioniEsterneilLibro Possibile.

Chiusura di serata alle ore 23.15 nel segno dell’intrattenimento televisivo con laconduttrice Rai Caterina Balivo e Angelo Mellone, direttore del Day Time delle reti ammiraglie della Rai,figura chiave nel mondo televisivo e non solo. Insegna comunicazione in varie università e si dedica alla scrittura di poesie. Il suo libro #In fin dei conti.Capitolidiunamessinscena‘(CartaCanta,2023)èdiventatoancheunrecital

teatrale, accompagnato da musicisti, che ha portato in tour a Napoli e in altre città italiane. Se mancano le parole/ mi sento povero/ un inutile mammifero» dice a un certo punto l’autorediquesta“messainscena”ditestiritmici,poetici,patetici,atletici.Testi che vanno in diverse direzioni tematiche e psicologiche, testi-sismografo di una vitaintensa e ferita, radicale e sparsa. Il modo spudorato in cui queste ritmate ballateillustrano la vita (o meglio il suo rovescio verbale, il suo coro, il concerto o quasi colonna sonora d’accompagnamento) è, come dichiara subito, da lettura scenica o a voce alta.

Anche per la terza serata a Vieste sarà attivo il servizio di traduzione automatica in tempo reale (AI-generated real-time translation). Gli utenti possono scegliere di seguire la traduzione nella lingua prescelta leggendola sullo screen del cellulare o ascoltando la versione audio. Basterà inquadrare il QR code che si troverà sul sito e sulle brochure per seguire il link che apparirà.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti consultare il sito www.libropossibile.como l’app del Libro Possibile, disponibile per IOS e Android, con notifiche e aggiornamenti in tempo reale sul programma.

Il Libro Possibile è sostenuto dalla Regione Puglia, dal Comune di Vieste e dal Comune di Polignano a Mare.

DirettriceartisticailLibroPossibile:RosellaSantoro Presidente il Libro Possibile: Gianluca Loliva