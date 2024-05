Terra amara cambia la data dell’ultima puntata: la novità per i fan della soap opera

Mediaset ha deciso di fare un nuovo cambio di programmazione. La rete di Piersilvio Berlusconi infatti ha fatto di fare alcune modifiche al palinsesto per quanto concerne Terra amara, la soap opera che ha ottenuto un clamoroso successo. Infatti, è il quarto prodotto più visto in assoluto su auditel digitale. 705 giorni di emozioni, passioni, colpi di scena e vendette che stanno svolgendo al termine. Nell’ultimo capitolo di Terra amara verranno rivelati ogni mistero. La soap opera si è contraddistinta per il grande impegno produttivo, le bellissime location e la troupe di oltre 500 persone che sul set hanno dato vita alle vicende. Poche ore fa, è stata annunciata la data ufficiale del gran finale dopo che inizialmente si era pensato di trasmetterlo per il 31 maggio.

Terra amara in onda con l’ultima puntata l’8 giugno in prima serata

Terra amara andrà in onda con l’ultima puntata il prossimo sabato 8 giugno in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Mediaset ha deciso di spostare la messa in onda di una settimana dalla data prevista del 31 maggio a causa della decisione di trasmettere Endless Love in prima serata insieme alla soap opera. Ma cosa succederà nel finale di stagione dello sceneggiato? Le anticipazioni annunciano che Abdulkadir, Vahap e Betul fuggiranno in Siria se il loro piano di fuga non venisse fermato. Vahap infatti verrà fermato dalla gendarmeria in quanto in possesso di un documento falso. Il proprietario dell’officina e l’avvocatessa, invece, riusciranno a fuggire ad Aleppo se non fossero scoperti da Zuleyha e Fikret, che li costringeranno a far ritorno in patria e pagare per i crimini commessi. Colak, infine, verrà arrestato e condannato all’ergastolo per l’omicidio di Saniye e Gulten.