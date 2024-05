Terra amara anticipazioni ultima puntata 31 maggio: grande paura alle nozze di Fikret e Zeynep

Tanti colpi di scena accadranno nel finale di stagione di Terra amara. Venerdì 31 maggio andrà in onda in prima visione tv l’ultima puntata della soap opera dopo aver ottenuto due anni di grandi successi sui teleschermi di Canale 5. I telespettatori scopriranno quale sarà il destino di Zuleyha e di tutti i protagonisti che hanno fatto parte alle vicende ambientate a Cukurova. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Abdulkadir, Betul e Vahap fuggiranno in Siria. Proprio quest’ultimo però verrà fermato prima di poter passare il confine da alcuni gendarmi dopo la scoperta che ha un passaporto falso. Per questo motivo, Vahap sarà costretto a far ritorno a Cukurova. Nel frattempo, la fuga di Abdulkadir e Betul arriverà alle orecchie di Zuleyha grazie ad una soffiata di Fusun. Pertanto, la protagonista non esiterà a mettersi sulle tracce dei due fuggitivi grazie all’aiuto di Fikret.

Terra amara anticipazioni: Vahap rovina le nozze di Fikret e Zeynep

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti l’ultima puntata rivelano che Zuleyha e Fikret riusciranno a catturare Abdulkadir e Betul a consegnargli alla giustizia. Se l’avvocatessa verrà condannata a 24 anni di carcere, il fratello di Vahap all’ergastolo. Anche Colak avrà lo stesso destino dopo essere stato condannato per la morte di Gulten e Saniye. Nel frattempo, Zuleyha apparirà felice di aver portato giustizia a Cukurova. La donna inoltre aiuterà Fikret e Zeynep nella preparazione delle loro nozze. Purtroppo l’evento sarà funestato dall’arrivo di Vahap, il quale minaccerà di farsi saltare in aria davanti a tutti gli invitati. Fortunatamente l’uomo verrà fermato ed arrestato. Per Zuleyha quindi inizierà un periodo finalmente sereno dove poter occuparsi dei figli.