Terra amara anticipazioni, Mediaset conferma la soap fino a maggio

Eccoci con Terra amara anticipazioni, confermata in palinsesto fino a maggio 2024. La soap turca, ha avuto un grande successo di ascolti, specialmente nella fascia serale, è stata sospeso nella programmazione del daytime feriale per proseguire in quella serale, trasmessa da Canale 5.

Terra amara anticipazioni, la soap verrà trasmessa fino all’ultima settimana di maggio

Quindi è stato stabilito che la soap turca verrà trasmessa in Italia fino alla fine di maggio. Il finale di Terra Amara è quindi slittato su Canale 5. Nel daytime, abbiamo assistito al debutto di Endless Love, da lunedì 11 marzo 2024.

La nuova serie turca andrà verrà trasmessa da lunedì al sabato alle ore 14.10. L’appuntamento con Zuleyha proseguirà in prime time il venerdì e la domenica pomeriggio, prima di Verissimo, al termine degli appuntamenti con Amici di Maria De Filippi pronto per il prime time e il serale.

La soap turca con Zuleyha proseguirà dunque fino a maggio

Zuleyha dovrà dire addio per sempre al suo amato Hakan, uccisoa da un colpo di arma da fuoco che farà partire la perfida Betul. La soap turca verrà trasmessa solo due volte a settimana da Canale 5.

Gli ascolti stanno andando alla grande, perchè non approfitarne?