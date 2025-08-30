Terni, ex finanziere trovato morto: la posizione del figlio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un giallo che scuote Terni: la morte di Andrea Fiorelli, ex finanziere, continua a essere avvolta da interrogativi. L’uomo, 59 anni, è stato trovato venerdì senza vita nella sua abitazione di strada di Prisciano (in provincia di Terni), con una ferita profonda al collo. Un dettaglio che ha subito orientato le indagini verso l’ipotesi di omicidio. Intanto il figlio Lorenzo, 24 anni, ha incontrato il suo avvocato di fiducia, Francesco Salvatore Donzelli – affiancato dal collega Marco Ravasio – per chiarire la propria posizione e ribadire la versione dei fatti. Il giovane, che si è detto sconvolto dall’accaduto, non è indagato: la procura non ha ancora iscritto alcun nome nel registro, ma il fascicolo aperto parla chiaro ed è per omicidio volontario. Le verifiche degli inquirenti, coordinate dalla procura di Terni, si basano soprattutto sugli approfondimenti del Nucleo investigativo dei carabinieri, che stanno raccogliendo ogni elemento utile a fare luce su una vicenda dai contorni ancora oscuri.

Ex finanziere morto: le parole dei legali

L’avvocato Donzelli ha spiegato tramite alcune dichiarazioni riportate da Umbria On: «Non abbiamo nominato consulenti per l’autopsia in quanto non abbiamo ricevuto notifiche relative all’inizio delle operazioni peritali. Stando a quanto riferitomi dal figlio di Andrea Fiorelli, il quadro è quello di un suicidio. Non mi risulta sia indagato e, per sgomberare il campo da ogni equivoco, mi ha riferito e mostrato, anche attraverso contatti telefonici e di messaggistica, che quel giorno lui era tornato a casa, accompagnato da un amico perché il suo scooter era in riparazione, intorno alle ore 16 dopo alcuni giri nel Ternano insieme a quello stesso amico». Sempre parlando del giovane, il legale ha proseguito: «Poi si è messo a fare le sue cose: telefonate, anche ad un gommista e ad un altro negozio, ha giocato alla PlayStation, chattato con diverse persone fra cui la fidanzata e infine si è addormentato. È stato svegliato dai carabinieri nella sua stanza dopo la scoperta del padre senza vita nell’auto in garage». Secondo quanto riferito dall’avvocato Donzelli, in passato non erano mancate tensioni tra Lorenzo Fiorelli e il padre, ma da aprile la situazione si sarebbe rasserenata. Quel periodo, segnato dalla morte e dai funerali di Ilaria Sula, aveva profondamente scosso Lorenzo Fiorelli, e da allora tra padre e figlio non si sarebbero più verificati contrasti. L’avvocato ha inoltre sottolineato che alcuni messaggi inviati dall’ex finanziere al figlio, e mostrati durante il colloquio, testimonierebbero uno stato personale particolarmente difficile. In ogni caso, Lorenzo – assistito anche dal collega Marco Ravasio – avrebbe ribadito con fermezza la propria totale estraneità a qualsiasi ipotesi che lo possa collegare direttamente alla tragedia. Alcune dichiarazioni le ha fornite anche l’avvocato Roberto Romani, legale della signora Cristina, vedova di Andrea Fiorelli, di professione operatrice sociosanitaria. L’avvocato Romani ha spiegato: “Abbiamo assoluta fiducia nel lavoro condotto dalla magistratura e dalla polizia giudiziaria. In questo senso anche i carabinieri del Ris sono garanzia di massima attenzione investigativa alla vicenda. Per assumere qualsiasi determinazione, eventualmente come persona offesa, dovrà prima essere chiarito se si tratta di un suicidio o di altro”. Ha poi terminato: “La mia assistita ha appreso della tragedia mentre era al lavoro e stava svolgendo il turno che va dalle ore 14 alle 21”. Chi indaga sulla morte di Andrea Fiorelli continua a muoversi tra due piste: l’omicidio e il suicidio. L’autopsia, eseguita nei giorni scorsi a Perugia, dovrà chiarire i dubbi degli investigatori, mentre i carabinieri del RIS hanno effettuato nuovi rilievi nella villetta di Prisciano per raccogliere ulteriori tracce. Nel frattempo, sarebbero emersi anche alcuni messaggi inquietanti inviati dall’ex finanziere, in cui accennava alla possibilità di togliersi la vita, dettaglio che rende ancora più complesso il quadro investigativo. La procura ha comunque aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, lasciando aperta ogni ipotesi in attesa degli esiti ufficiali.