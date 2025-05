[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Termina il girone H di Serie D con la vittoria dei playoff della Nocerina

La Nocerina batte 2-1 sul terreno di casa il Martina e si aggiudica i playoff del girone H di Serie D.

Partita dalle mille polemiche per via del rigore assegnato ai padroni di casa sullo 0-1 che è costata anche l’espulsione al tecnico dei pugliesi.

Le reti sono state siglate da De Angelis per il Martina, Felleca e Fraraccio per i campani.

Per la Nocerina le speranze di C dipendono dai risultati di Reggina e Ravenna, che la precedono in termini di punteggio, e dalla volontà dell’Inter di iscrivere la squadra Under 23 alla Lega Pro.