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Tentato omicidio a Vieste, Nobiletti: “Auspico intervento immediato delle Forze dell’Ordine”

Apprendo con grande preoccupazione la notizia del tentato omicidio avvenuto a Vieste. Un fatto gravissimo, che non può e non deve passare in secondo piano.

Auspico un intervento immediato e deciso da parte delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria — lo stesso tipo di intervento coordinato e tempestivo che tra il 2018 e il 2019 permise di bloccare sul nascere una spirale criminale che stava mettendo in ginocchio il nostro territorio. Ho già attivato i canali istituzionali competenti per restituire nell’immediato un clima di sicurezza e serenità a tutta la cittadinanza.

Giuseppe Nobiletti – Sindaco di Vieste