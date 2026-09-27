Sport Manfredonia
Tennis Manfredonia, i successi di Flavio Falcone
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Tennis Manfredonia, i successi di Flavio Falcone
FLAVIO FALCONE conquista un altro titolo!
Prosegue il buon momento di Flavio Falcone, che all’Open del Tennis Club Foggia porta a casa un altro titolo di 3ª categoria!
Nel corso del torneo, Flavio ha raggiunto il tabellone di 2ª categoria, perdendo al secondo match, per poi aggiudicarsi le fasi conclusive di 3ª categoria senza cedere un set.
Un risultato che conferma il buon momento di forma dopo la promozione in D1 con la squadra. Ora testa agli ultimi appuntamenti della stagione, con la giusta carica!
Bravo Flavio!
Circolo Tennis Manfredonia