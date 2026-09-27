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Meteo, la tendenza per la prossima settimana

La prossima settimana si aprirà all’insegna dell’alta pressione, con prevalenza di sole e temperature massime sopra la media del periodo. Tra Lunedì 28 e Mercoledì 30 settembre, infatti, l’Italia sarà interessata da un caldo anticiclone di matrice subtropicale, destinato a garantire condizioni atmosferiche stabili su gran parte del Paese. Saranno soprattutto le ore centrali della giornata a riservare valori termici superiori anche di 4-5°C rispetto alle medie del periodo.

Lo scrive IlMeteo.it

La Puglia, però, resterà ai margini di questo caldo, grazie alle correnti da NE.

Dopo questa fase di stabilità e caldo fuori stagione, i primi giorni di ottobre potrebbero portare qualche novità sul fronte meteorologico. A partire da Giovedì 1° ottobre, infatti, l’alta pressione inizierà gradualmente a perdere forza sull’Italia. Non si tratterà di un vero e proprio peggioramento del tempo, ma piuttosto dell’avvio di una fase caratterizzata da maggiore variabilità e da una presenza più consistente di nubi.