Fede e religioneManfredonia
Inizio del Ministero Pastorale del nuovo Parroco e Viceparroco della Cattedrale di Manfredonia
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Manfredonia, don Alessandro Rocchetti nuovo Parroco della Cattedrale dal 30 settembre
INIZIO DEL MINISTERO PASTORALE del nuovo Parroco e Viceparroco
La Comunità parrocchiale della Cattedrale San Lorenzo Maiorano di Manfredonia, accoglie con gioia il nuovo Parroco Don Alessandro Rocchetti e il nuovo viceparroco Don Andrea Lauriola
Mercoledì 30 settembre 2026
ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Franco Moscone
Parrocchia Cattedrale San Lorenzo Maiorano Manfredonia