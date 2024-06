Temptation Island, un tentatore è di San Giovanni Rotondo

C’è un tentatore di San Giovanni Rotondo nel cast di Temptation Island 2024.

I 13 tentatori di Temptation Island 2024 hanno tra i 23 e i 34 anni e arrivano da tutta Italia, e non solo.

Il più giovane è Fede, 23, di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, ma vive a Ferrara. Studia scienze motorie e lavora come personal trainer. È uno sportivo e ha vissuto per qualche tempo a Fuerteventura.