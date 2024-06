Temptation Island, Martina e Raul sono già conosciuti: il legame con Francesco Totti e Ilary Blasi

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Temptation Island, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Mediaset ha iniziato a mandare in onda le clip di presentazione delle varie coppie che saranno protagoniste delle avventure in Sardegna. Una coppia in particolare ha attirato l’attenzione dei fan. Stiamo parlando di Martina e Raul che stanno insieme da sei mesi anche se il primo incontro risalirebbe a qualche anno prima. La coppia di Temptation Island è molto attiva sui social. Martina è un’imprenditrice di Roma che si occupa di un noto ristorante, molto in voga tra di vip italiani e non. Sul profilo Instagram del locale, compaiono diversi selfie con molta gente famoso tra cui Wanda Nara, Simona Ventura e Francesco Totti. Raul, invece, pubblica principalmente foto di viaggi contando all’appello oltre 10 mila seguaci.

Temptation Island, tra i seguaci di Raul c’è Ilary Blasi

Ieri 9 giugno è stata annunciata la nuova coppia che partecipare a Temptation Island. Si tratta di Raul e Martina che stanno facendo molto parlare per i loro legami famosi. Il ragazzo sarebbe seguito da oltre 10 mila seguaci su Instagram e tra questi vi è pure Ilary Blasi, l’ex moglie di Francesco Totti. Martina e Raul hanno alle spalle una storia molto tormentata come la possessività e gelosia. A tal proposito, la giovane ha scritto al programma di Canale 5 svelando che due anni fa si erano lasciati perché lui era troppo geloso. I due hanno deciso di accettare il programma per capire se andare a convivere sia la scelta giusta.