Temptation Island, le riprese partono col dramma: affondata la barca del programma

Temptation Island è pronto a tornare in televisione con grandi cambiamenti in arrivo. La nuova edizione partirà tra poche settimane sui teleschermi di Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Ma questa volta il conduttore non commenterà le gesta delle coppie dalle acque cristalline della Sardegna ma in una nuova location. Da quest’anno infatti il reality show dei sentimenti sarà ambientato in Calabria e più precisamente al Calandrusa Resort a Guardavalle, città in provincia di Catanzaro che si affaccia sul bellissimo mare Jonio. Proprio in questi giorni sono partite le riprese della nuova edizione di Temptation Island come riportato dal portale Lollo Magazine. Tra le coppie potrebbero esserci Alessandro Vicinanza e Roberta Padua, i quali sono stati protagonisti di Uomini e Donne per una stagione.

Temptation Island, la barca del programma affonda dopo aver urtato un relitto sommerso

Tuttavia le riprese della nuova edizione di Temptation Island sono incappate in un brutto problema. La barca utilizzata dal programma è affondata nei pressi del porto di Roccella Jonica dov’era rimasta ferma prima di raggiungere Candrusa Resort. Il primo ad annunciare la notizia è stato il portale Telemia che ha rivelato che l’imbarcazione sarebbe affondata perché avrebbe urtato un relitto sommerso. Al momento non sappiamo se sopra l’imbarcazione vi erano presenti i protagonisti di questa edizione del reality show. Un vero e proprio colpo di scena per questo inizio di riprese del programma che si preannuncia tra i più seguiti del palinsesto estivo in partenza nel mese di luglio sui teleschermi di Canale 5.