Temptation Island anticipazioni stasera 4 luglio: Lino e Alessia di fronte ad una scelta

Stasera 4 luglio andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island dove sono attesi diversi colpi di scena che faranno molto discutere il pubblico da casa. Dopo il successo della prima puntata andata in onda lo scorso 27 giugno, Filippo Bisciglia torna a condurre un nuovo appuntamento. Le anticipazioni di Temptation Island rivelano che grande attenzione sarà focalizzata su Lino e Alessio. La fidanzata chiederà nuovamente un falò di confronto dopo essersi confrontata con Martina. Filippo Bisciglia a questo punto si recherà nel villaggio dei fidanzati per comunicare a Lino la decisione della fidanzata. L’uomo sarà così chiamato a scegliere se presentarsi oppure no all’incontro. Lino potrebbe decidere a sorpresa di rifiutare di vedere Alessia, scatenato la reazione di quest’ultima.

Temptation Island anticipazioni: Raul potrebbe richiedere un falò di confronto anticipato

Le anticipazioni di Temptation Island riguardanti la seconda puntata rivelano che grande attenzione sarà focalizzata anche su Raul e Martina. Il fidanzato non è apparso felice dell’avvicinamento della fidanzata a Carlo Marini. Per questo motivo, non è da escludere che Raul possa chiedere un falò di confronto anticipato. Allo stesso tempo, Martina sembrerà essere sempre più vicina a Carlo Marini, il tentatore che ha già fatto molto chiacchierare il pubblico di Canale 5 per la sua bellezza. Infine spazio alla coppia formata da Jenny e Tony. La ragazza apparirà delusa dall’atteggiamento che il fidanzamento sta avendo all’interno del villaggio. Il deejay si è avvicinato particolarmente a Marika ed ha rivelato di aver avuto una doppia vita. Cosa succederà nella seconda puntata del viaggio dei sentimenti? Non resta che attendere stasera 4 luglio per vedere cosa succederà.