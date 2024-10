Temptation Island, anticipazioni puntata 15 ottobre 2024

Che cosa succederà nell’ultima puntata di “Temptation Island”? Andrà in onda il 15 ottobre ed ecco qualche anticipazione e spoiler.

Pochi programmi si sono dimostrati avvincenti ed appassionanti come Temptation Island, che prosegue la sua corsa verso l’ultima puntata seminando share. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nelle coppie messe alla prova, chi cederà per primo e che cosa decideranno sulla sorte della relazione. Tra un falò di confronto e l’altro, si arriva all’ultima puntata della stagione, prevista per il 15 ottobre 2024.

Abbiamo imparato a conoscere, arrivati a questo punto del programma Mediaset, ogni coppia con le sue dinamiche interne, con le debolezze e i punti di forza ed è tutto pronto per scoprire che cosa accadrà tra loro nelle prossime puntate del programma. Ecco tutte le anticipazioni e gli spoiler.

Temptation Island: anticipazioni e spoiler dell’ultima puntata, 15 ottobre 2024

Nelle prossime puntate di Temptation Island tanti colpi di scena nelle coppie che abbiamo imparato a conoscere e tanti momenti di tensione, soprattutto durante gli ormai iconici falò di confronto.

Anna e Alfred sono alle strette: lei dice di tutto al suo ragazzo durante un falò, mentre lui confessa i suoi sentimenti ormai chiari a tutti a Sofia, uscendo con lei. Dianda e Valerio, nel frattempo, si sono chiariti, hanno ammesso le loro colpe e si sono scusati l’uno con l’altra, uscendo insieme dalla trasmissione. Il dubbio di come andrà a finire tra loro, tuttavia, rimane.

Giulia chiederà un falò di confronto a Marco, nelle prossime puntate. Non c’è dubbio, ormai, che la coppia sia al capolinea e che la crisi tra loro sembrerebbe essere impossibile da risanare. Ma sarà davvero così? Il falò di confronto basterà a chiarire?

Attesissimo anche il falò tra Titty e Antonio, che non andrà affatto secondo i piani di lui. Titty, infatti, infuriata e ferita butterà nel fuoco l’anello di fidanzamento. Anche Federica e Alfonso sembrano ormai lontani, soprattutto perché Federica sembra avere altri piani per il suo futuro.