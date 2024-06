Temptation Island anticipazioni prima puntata stasera 27 giugno: una coppia squalificata?

Stasera 27 giugno andrà in onda la prima puntata di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia dove si attendono numerosi colpi di scena che terranno alta l’attenzione del pubblico. L’imbarcazione approderà sulle spiagge della Sardegna con le sette coppie che parteciperanno a questa edizione del reality show condotto anche quest’anno da Filippo Bisciglia. Le anticipazioni di Temptation Island rivelano che i telespettatori assisteranno alla presentazione delle coppie di questa stagione. Ci saranno Alessia e Lino, 29 anni, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Siria e Matteo, Gaia e Luca; Martina e Raul e Vittoria e Alex. Una volta sulla spiaggia, Filippo Bisciglia presenterà i tentatori e tentatrici di questa edizione.

Temptation Island anticipazioni 27 giugno: una coppia potrebbe venire squalificata

Le anticipazioni di Temptation Island riguardanti la prima puntata di stasera 27 giugno rivelano che i fidanzati e le fidanzate sceglieranno i tentatori e le tentatrici che li accompagneranno in questa stagione. Non è da escludere la nascita di alcune tensioni già dalle prime battute del programma. Dopo la scelta, tutte le coppie si divideranno nell’aree separate del resort in Sardegna dove viene tradizionalmente registrato da molti anni. Sarà in questo frangente che i fidanzati e le fidanzate inizieranno a mettersi in discussione e la tensione potrebbe subito salire alle stelle. Alcune indiscrezioni annunciano che una coppia potrebbe essere subito squalifica nel corso della prima puntata del reality show. Non ci resta che attendere stasera 27 giugno a partire dalle ore 21:20 sui teleschermi di Canale 5 per vedere cosa succederà.