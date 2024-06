Temptation Island anticipazioni: annunciata la terza coppia, ecco chi sono

Continua a prendere forma la nuova edizione di Temptation Island in arrivo nel corso delle prossime settimane su Canale 5. La data di partenza del reality show condotto da Filippo Bisciglia non è stata resa nota. Ieri 7 giugno però è stata rivelata la terza coppia che si metterà alla prova. Dopo Siria e Matteo, Jenny e Tony, le anticipazioni di Temptation Island annunciano che un’altra coppia arriverà nel resort sardo. Si tratta di Christian e Ludovica ovvero la terza coppia ufficiale di questa edizione. A chiamare la redazione è stato il 34enne di Vasto dopo aver subito alcuni tradimenti nel corso di due anni di relazione. Durante il video di presentazione, Christian ha dichiarato le seguenti parole: “Sono fidanzato con Ludovica da un anno e 10 mesi. Scrivo io perché Ludovica mi ha lasciato due volte dicendomi che era un po’ confusa riguardo i sentimenti che prova nei miei confronti.”

Temptation Island anticipazioni: Christian e Ludovica sono la terza coppia

Le anticipazioni di Temptation Island annunciano che Christian e Ludovica saranno una delle coppie che prenderà parte alla nuova edizione del reality show. A scrivere alla redazione del programma è stato l’uomo, il quale ha rivelato che la sua compagna l’ha tradito per ben due volte con la stessa persona. Per tutto il tempo del promo, Ludovica è rimasta in silenzio neanche quando Christian ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a rivolgersi al programma. Il 34enne infatti vuole scoprire se la sua fidanzata è ancora innamorato di lui. La coppia riuscirà a fare chiarezza nei loro sentimenti? Non ci resta che attendere fine giugno per l’inizio del reality show su Canale 5.