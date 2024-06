Temptation Island, Alessia e Lino è la settima coppia: il loro video di presentazione è già rivale

Ieri 14 giugno è stata annunciata la settima coppia che prenderà parte a Temptation Island in partenza giovedì 27 giugno in prima serata su Canale 5. Dopo Siria e Matteo, Jenny e Tony, Cristian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Gaia e Luca, ecco arrivare Alessia e Lino. I due nel video di presentazione hanno già dato vita al trash che in questa edizione di Temptation Island regnerà sovrano. Alessia ha raccontato di aver scritto lei al programma e di venire da Napoli. La 30enne ha scritto al reality show perché non ha fiducia in Lino, in quanto crede che la stia tradendo ed è stanca di rincorrere un ragazzo immaturo. Di qui, è arrivata la replica di Lino che non ha esitato a rispondere: “Per lei è diventata una guerra però per me è diventata pesante. Io vorrei un po’ di libertà.”

Temptation Island, Lino e Alessio sono la settima coppia

Temptation Island andrà in onda il 27 giugno su Canale 5 con una nuova edizione. La settima coppia annunciata è quella composta da Lino e Alessia. I due vengono da Napoli e nel video di presentazione hanno parlato nel loro diletto facendo pregustare trash da ogni parte. I due infatti non hanno esitato a punzecchiarsi durante la presentazione. Alessia ha sbottato: “non so se non capisce, se è scemo, non lo so”. Un video di presentazione che in poche ore è diventato virale sui social. Uno semplice scambio di battute che potrebbe presagire liti trash nel corso della nuova edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia.