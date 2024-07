Temptation Island 11, svelato il finale di Martina e Raul: l’indiscrezione

Giovedì 27 giugno ha debuttato la nuova stagione di Temptation Island 11 condotto come sempre da Filippo Bisciglia. Tra le coppie quella tra Martina e Raul sta facendo molto discutere il popolo del web. Nel corso del primo appuntamento, il fidanzato ha mostrato una gelosia morbosa nei confronti della fidanzata, rea di essersi avvicinata troppo al tentatore Carlo Marini. Scene che sarebbero già state viste, tanto che molti utenti sospettano che finiranno come Perla e Mirko. Raul e Martina stanno insieme da 10 mesi sebbene nel 2022 avevano già avuto una storia naufragata per la troppa gelosia di lui. La fidanzata è apparsa molto insicura nei suoi sentimenti mentre Raul ha negato di essere geloso ma solo troppo innamorato. Nella prima puntata di Temptation Island 11, però, l’uomo ha avuto uno scatto di rabbia che ha indignato il web.

Martina e Raul sarebbero in forte crisi dopo Temptation Island 11

Raul è andato su tutte le furie quando ha visto Carlo Marini mettere la crema solare a Martina. Ma ecco che secondo Amedeo Venza, la coppia non avrebbe avuto un finale felice a Temptation Island 11 probabilmente per una scelta di lei. L’esperto di gossip infatti ha dichiarato: “Fonti vicine alla ragazza fanno sapere che lei lo avrebbe bloccato ovunque”. Per quanto riguarda Instagram, la coppia o ex non può fare movimenti social almeno finché non finirà il programma. Insomma, secondo quanto trapelato da Amedeo Venza Martina e Raul starebbero vivendo un periodo di forte crisi in seguito all’uscita dal reality show condotto da Filippo Bisciglia, le cui riprese sono durate solo dieci giorni anziché venti.