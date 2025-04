Manfredonia, “Le piantine da poco piantate vanno ispezionate”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🛑 Manfredonia 6 marzo 2025

Piazzale Bernini, le piantine da poco piantate, vanno ispezionate.

👇Le Guardie Ambientali Italiane coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, nell’ambito di controlli sul territorio per la tutela dell’ambiente, hanno fatto un sopralluogo in Piazzale Bernini, dove il 30 marzo scorso sono stati piantati 180 alberi, nell’ambito di un’iniziativa di riforestazione urbana promossa da Europa Verde-Verdi. L’obiettivo è rendere la città più vivibile e sostenibile.

Nel piazzale, sono state riscontrate, tantissime piante piegate (per fortuna non spezzate) che andrebbero raddrizzate al più presto e collegate a piccoli tralicci.

Le piantine appena piantate, aggiunge Manzella, vanno controllate e curate con attenzione, in particolare, anche per quanto riguarda l’innaffiatura.

“Durante il controllo nel piazzale, è stato ritrovato anche un carcassa di gatto, seppellito a pochi centimetri dal suolo”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane