Manfredonia, in tanti alla Giornata Regionale della Costa Pugliese

Condivido quanto l’ Assessora Rita Valentino scrive: ‘Queste iniziative sono fondamentali, non si tratta solo di pulire le nostre spiagge, ma di promuovere una vera e propria cultura del rispetto per l’ambiente. Solo unendo le forze possiamo fare la differenza’.

La nostra città ha ben risposto all’ appello della Regione Puglia, della Capitaneria di Porto con l’ adesione di tante associazioni e di tanti cittadini.

Un grazie agli uomini dell’ Esercito, della Capitaneria di Porto e all’ ASE, per la collaborazione, ma, soprattutto, un grazie ai tanti giovani.

È la Manfredonia che vorremmo sempre raccontare, perchè la bellezza di una città non é una delega in bianco, ma una responsabilità condivisa, che diventa partecipazione, cambiamento.

Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca