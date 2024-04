Tempesta d’amore clamorose news, il segreto di Alexandra

Per Tempesta d’amore clamorose news giungono a noi, ecco il segreto di Alexandra: chi è Eleni? Sarà un’incredibile notizia e tra qualche giorno verrà a galla un segreto a lungo custodito da Alexandra. Le vite di molti protagonisti cambieranno e la notizia segnerà il corso della prossima stagione della soap.

Tempesta d’amore anticipazioni, Saalfeld lasciò la fidanzata per sposare invece la ricchissima Xenia

Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Alexandra sono follemente innamorati da quando erano giovani, la coppia sembra essere destinata a passare la vita insieme. Ad un certo punto, Saalfeld lasciò la fidanzata per sposare invece la ricchissima Xenia (Elke Winkens) e spezzò il cuore della sua amata.

Alexandra cercò di trovare conforto tra le braccia di Markus (Timo Ben Schöfer), con cui dopo poco tempo si sposò e formò una famiglia. Eleni (Dorothée Neff e altri due figli: Noah (Christopher Jan Busse) e Vroni (Selina Weseloh) arricchiranno la vita della coppia.

Alexandra e Markus custodiscono un segreto

La nascita di Eleni è avvenuta meno di nove mesi, dopo che Alexandra e Markus si sono messi insieme. Alexandra ha giustificato il fatto, parlando di parto prematuro, ma sarà davvero così? Molto presto verrà a galla la verità.

Dopo un litigio con la madre, Eleni trascorrerà la serata in una baita in compagnia di Valentina (Aylin Ravanyar), senza avvisare Alexandra. Quest’ultima si metterà alla ricerca della figlia, aiutata da Christoph.

Christoph noterà che Eleni assomiglia ad Alexandra

L’albergatore noterà come Eleni assomigli a Alexandra, mentre non abbia preso nulla da Markus. Un commento che scatenerà in Alexandra a ripensare ad un segreto da lei gelosamente custodito per quasi trent’anni…

Grazie ai pensieri della Schwarzbach, scopriremo ciò che forse in molti hanno sospettato: Eleni non è figlia di Markus, bensì di Christoph! Tempesta d’amore mostrerà momenti fondamenti per mettere le basi della prossima stagione della soap e la protagonista assoluta sarà proprio Eleni!