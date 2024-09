Tempesta d’amore anticipazioni, André rinuncerà al Sudafrica

André rinuncerà al Sudafrica, le anticipazioni della prossima settimana lo rivelano. André Konopka, dopo vent’anni, lascerà il Fürstenhof. Tuttavia quando l’addio del grande chef era preparato, un colpo di scena cambierà tutto. Che accadrà negli episodi di Tempesta d’amore prossimamente trasmessi su Rete 4?

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André pronto a partire

André ha un talento innato ed è molto ambizioso. L’hotel Fürstenhof è stato il suo trampolino di lancio per fare parte degli chef stellati. Dopo quasi due decenni, Konopka ha iniziato a sognare di riavvicinarsi al suo unico figlio, Simon. Egli vive da tempo in Sudafrica insieme alla moglie Maike e al figlioletto.

È stato così che lo chef ha deciso di lasciare tutto e partire per il continente africano, dove – oltre alla sua famiglia – lo attende una nuova entusiasmante sfida professionale. Prima, però, ha dovuto trovare un sostituto al suo livello per la cucina del Fürstenhof… con qualunque mezzo!

André ha manipolare il curriculum di una giovane cuoca di nome Greta Bergmann: addio André, in cucina arriva Greta al fine pur di farla assumere il prima possibile. André non ritornerà con suo fratello Werner (Dirk Galuba). E ora?

Tempesta d’amore, news italiane: André non partirà

Werner lo rinnegherà come fratello, André farà di tutto pur di farsi perdonare… Se all’inizio l’anziano albergatore sembrerà irremovibile, col tempo capirà di non poter lasciar partire il suo unico fratello senza una riconciliazione.

A quel punto nulla sembrerà più poter impedire la partenza di Konopka. Mentre fino ad ora era stato attirato da una nuova avventura di vita, con le valigie in mano lo chef si renderà infatti improvvisamente capirà di non voler lasciare le persone care del Furstenhof.

André comunicherà di non voler più partire, dirà che Greta non è in grado di sostituirlo degnamente. Una giustificazione che servirà da pretesto…

Torneremo presto con Tempesta d’amore anticipazioni!