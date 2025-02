[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Temperature in netto rialzo nella prossima settimana

Tra la sera di lunedì 3 e giovedì 6 marzo, le condizioni meteo risulteranno molto più stabili in ogni angolo d’Italia e le temperature tenderanno pian piano a salire, non solo in montagna, ma anche in pianura, portandosi oltre le medie del periodo su tutto lo Stivale.

Lo scrive MeteoLive.

Al Sud e sulle Isole Maggiori potremmo superare localmente i 18 o 19°C, ma anche in montagna, dalle Alpi all’Appennino meridionale, registreremo temperature parecchio superiori alle medie.

Le ultime piogge si esauriranno nella giornata di lunedì al Sud, dopodiché spazio all’alta pressione, che ingloberà tutta la nostra penisola per diversi giorni consecutivi.