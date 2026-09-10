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Tecnorete Re Manfredi Run 2026, il 27 settembre torna la grande corsa di Manfredonia

La 9ª edizione della gara podistica porterà a Manfredonia atleti da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe. L’edizione 2026 sarà dedicata a Lucio Dalla, con una medaglia celebrativa e una serie di iniziative dedicate al legame dell’artista con la città.

Il conto alla rovescia è iniziato. Domenica 27 settembre 2026 torna la Tecnorete Re Manfredi Run, la gara podistica di 10 km organizzata dall’ASD Manfredonia Corre, giunta quest’anno alla sua 9ª edizione.

La manifestazione è inserita nel calendario nazionale di corsa su strada, rappresenta una tappa del CorriPugliaed è inserita anche nel circuito provinciale Grand Prix. Una delle novità più importanti dell’edizione 2026 sarà inoltre la presenza del Campionato Nazionale FISDIR, che porterà a Manfredonia atleti pronti a contendersi il titolo nazionale.

Partenza e arrivo al Porto Turistico Marina del Gargano

La partenza e l’arrivo saranno ospitati dal Porto Turistico Marina del Gargano, che sarà anche il cuore della manifestazione con la zona ristoro e gli spazi dedicati alle premiazioni.

La Re Manfredi Run rappresenta ormai un appuntamento di riferimento per lo sport locale e regionale, oltre a essere l’evento sportivo più partecipato della Capitanata. Un successo confermato anche dai numeri della passata edizione, quando la manifestazione si è classificata addirittura al quarto posto in Puglia per numero di partecipanti.

Una medaglia speciale dedicata a Lucio Dalla

L’edizione 2026 sarà dedicata a Lucio Dalla, artista profondamente legato a Manfredonia, dove trascorse molti anni della sua giovinezza.

Per celebrare questo legame, ogni partecipante riceverà una speciale medaglia celebrativa raffigurante Lucio Dalla, realizzata appositamente per l’edizione di quest’anno.

Ma le iniziative dedicate all’artista non si limiteranno alla medaglia. All’interno del Porto Turistico sarà infatti allestita una mostra fotografica, accompagnata da altre attività curate dalla Pro Loco di Manfredonia, tutte dedicate al rapporto tra Lucio Dalla e la città sipontina.

In mostra anche l’Aeronautica Militare

Adiacente all’area della manifestazione sarà inoltre allestita una mostra statica dell’Aeronautica Militare, presente a Manfredonia in occasione dell’evento sportivo.

Sarà quindi una giornata che andrà oltre la semplice competizione agonistica, con sport, cultura, storia e intrattenimento a fare da cornice alla manifestazione.

Non solo gara: anche le passeggiate da 5 e 10 km

Accanto alla gara competitiva di 10 km, sarà possibile partecipare anche alle passeggiate non competitive di 5 e 10 km, pensate per coinvolgere un pubblico ancora più ampio e permettere a tutti di vivere la giornata di sport.

La 10 km non competitiva sarà dedicata alla memoria di Genny Quitadamo, podista concittadina scomparsa alcuni anni fa.

La 5 km “Family Run”, invece, da quest’anno sarà dedicata a Matteo Prencipe, scomparso pochi mesi fa e tesserato proprio nella società organizzatrice, l’ASD Manfredonia Corre.

Atleti da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe

Anche quest’anno è prevista la partecipazione di atleti provenienti da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe.

La manifestazione sarà infatti protagonista del circuito Coast to Coast, che vede Manfredonia tra le città protagoniste e contribuisce ad attirare podisti da un territorio sempre più ampio.

Un percorso tra centro storico, porto e lungomare

Il percorso della Re Manfredi Run permetterà ai partecipanti di attraversare alcune delle zone più caratteristiche della città.

Dopo la partenza, il tracciato si snoderà lungo le vie principali e il centro storico di Manfredonia, per poi proseguire sulle banchine del porto e sul Lungomare del Sole.

Un percorso che permetterà ai podisti di correre immersi nella storia e nella bellezza della città, tra monumenti, scorci del centro storico e lo splendido panorama del lungomare.

Appuntamento al 27 settembre

Manca ormai poco più di un mese all’appuntamento con la Tecnorete Re Manfredi Run 2026.

Una giornata pensata per gli atleti, ma anche per famiglie, appassionati e semplici cittadini, con l’obiettivo di trasformare ancora una volta Manfredonia in una grande festa dello sport.

L’appuntamento è quindi per domenica 27 settembre.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione:

www.remanfredirun.it