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Manfredonia Calcio, Milos Kapur verso l’ufficializzazione?
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Manfredonia Calcio, Milos Kapur verso l’ufficializzazione?
MANFREDONIA – Saranno probabilmente queste le ore decisive per l’ufficializzazione di Milos Kapur, centravanti serbo classe 2001, scelto dal Manfredonia per coprire il ruolo di centro boa offensivo.
Nell’ultima stagione ha giocato in Slovacchia nel Petrzalka.
Sarà difficile, però, vederlo in campo sabato contro la Nocerina: Ciaramella potrebbe affidarsi a Santarpia come punta centrale.