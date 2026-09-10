Meteo, entro sabato fine del caldo anche al Sud
Meteo, entro sabato fine del caldo anche al Sud
L’intensa perturbazione nord atlantica che si appresta ad investire l’Italia a partire dalle regioni settentrionali, nella giornata di sabato 12 si trasferirà verso la Penisola balcanica, con gli ultimi episodi di instabilità atmosferica sulle regioni centro-meridionali.
Lo scrive Meteo.it
Dal punto di vista termico dopo la rinfrescata che si completerà in tutto il Paese entro il weekend, con temperature che si porteranno nella norma o in qualche caso anche poco al di sotto, tra lunedì 14 e domenica 20 dovremmo mantenerci entro il range dei 25-30 gradi. A partire da mercoledì 16 o giovedì 17 non si esclude il superamento della soglia dei 30 gradi, ma senza andare sopra i 31-32: caldo, dunque, senza eccessi, ma di nuovo superiore alla norma di metà settembre, con anomalie positive dell’ordine di 1-4 gradi.