Teatro Pubblico Pugliese: “Concerti all’alba a Monte Sant’Angelo e Vieste”

Ultimi due appuntamenti per i concerti all’alba di Gargano Musica. Le note di Carmine Padula e dell’Ensemble Suoni del Sud risuoneranno a Vieste il 25 settembre e il 29 settembre a Monte Sant’Angelo, città candidata a Capitale della Cultura 2023.

I due concerti gratuiti hanno come protagonista il compositore e pianista Carmine Padula, autore di colonne sonore molto popolari come quella per la fiction, record di ascolti, Braccialetti rossi. Il programma delle esibizioni prevede musiche tratte dai suoi più importanti lavori per la televisione.

L’ensemble Suoni del Sud che accompagnerà Padula è composto da: Gianni Cuciniello (violoncello), Orazio Sarcina (violino) e Pasquale Rinaldi (flauto).

I due eventi si inseriscono in un piano di condivisione e sinergie che vede protagonisti il Teatro Pubblico Pugliese e l’Ente Parco nazionale del Gargano per la valorizzazione di un territorio già patrimonio dell’Unesco con il suo bosco di faggete vetuste.

Programma

25 SETTEMBRE ORE 6

Piazzetta del Bacio

Gargano Musica

Carmine Padula & Ensemble Suoni del Sud

29 SETTEMBRE ORE 6

Largo Tomba di Rotari

Gargano Musica

Carmine Padula & Ensemble Suoni del Sud

Ingresso libero

Info: www.teatropubblicopugliese.it