Tasso: “4788 grazie”. Verso il no a qualunque apparentamento

Tasso: “4788 grazie”. Verso il no a qualunque apparentamento

Grazie per il vostro prezioso sostegno.

Abbiamo presentato una proposta davvero nuova per la Città, ma il buon risultato ottenuto non è stato sufficiente per andare avanti nella competizione.

Da uomo di sport, stringo la mano agli avversari e mi preparo alla prossima sfida, che sarà quella di essere un membro del consiglio comunale di Manfredonia.

Rappresenterò il mio ruolo con disciplina e onore.

Come sempre.

Lo ha scritto Antonio Tasso su Facebook