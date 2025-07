[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Tari, dopo l’ultima pantomima del sindaco di Manfredonia è ora di protestare con forza”

La Tari, per il 2025, e’ stata aumentata dall’amministrazione La Marca, mentre la Città è sempre più sporca in ogni angolo ed i cittadini sono in evidente difficoltà

A fronte di tutto ciò, il Sindaco oggi ha comunicato che la Tari va pagata comunque in un’unica soluzione o mediante rate

Dunque, gi annunciati controlli, eseguiti dal Comune,hanno prodotto questo risultato, che penalizza una comunità intera

Invitiamo, pertanto, TUTTI a FAR SENTIRE LA PROPRIA VOCE, in maniera civile, ma vibratamente e con determinazione, ATTRAVERSO i SOCIAL o INVIANDO MAIL al COMUNE ed agli organi di stampa, contro questa decisione adottata e CONFERMATA dalla giunta pervicacemente

Dimostriamo nei fatti di essere stanchi di questo modo di gestire la cosa pubblica, che incide sensibilmente sulle tasche dei contribuenti, nonostante un servizio d’igiene urbana gravemente deficitario

Il Circolo ed i consiglieri di Forza Italia di Manfredonia