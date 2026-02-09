Taratata debutta il 9 febbraio: ospiti e scaletta completa della prima puntata con Paolo Bonolis

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il 9 febbraio 2026 segna il ritorno in grande stile di Paolo Bonolis in prima serata con Taratata, la versione italiana del celebre format musicale francese. La prima puntata, registrata alla ChorusLife Arena di Bergamo, promette una serata costruita attorno alla musica dal vivo, ai duetti inattesi e alla presenza di alcuni tra i più amati artisti italiani.

Il pubblico assisterà a performance uniche, arrangiate appositamente per lo show, in un clima che unisce spettacolo, ironia e momenti di racconto. Chi salirà sul palco? Quali brani comporranno la scaletta? E quali sorprese ha preparato Bonolis per l’esordio? Scopriamolo insieme.

Gli ospiti della prima puntata di Taratata: da Giorgia a Ligabue, una line‑up d’eccezione

Per il debutto di Taratata, Paolo Bonolis ha voluto una squadra di artisti capaci di rappresentare generazioni e stili diversi.

Sul palco si alterneranno Giorgia, Elisa, Emma, Ligabue, Biagio Antonacci e Max Pezzali, sei nomi che da soli bastano a definire il tono della serata.

A loro si aggiunge Giorgio Panariello, chiamato a portare un momento di comicità e racconto legato alla provincia italiana.

L’apertura è affidata a una superband diretta da Andrea Rigonat e composta da musicisti e vocalist di altissimo livello, che introduce lo show con una versione potente di The Ecstasy of Gold di Ennio Morricone.

Da lì in avanti, la puntata si trasforma in un viaggio musicale che attraversa repertori iconici, reinterpretazioni sorprendenti e duetti costruiti appositamente per l’occasione.

La scaletta: medley, cover e duetti pensati per una serata irripetibile

La scaletta della prima puntata di Taratata è costruita come un crescendo continuo. Giorgia apre la serie di performance con un medley che ripercorre alcuni dei suoi brani più amati, da Gocce di memoria a Il mio giorno migliore, passando per Corpi celesti e Golpe.

A seguire propone una versione intensa di Human Nature di Michael Jackson e un duetto con Emma su Oronero.

Il palco passa poi a Max Pezzali, che canta Una canzone d’amore e propone una cover di Leggero di Ligabue, introducendo così l’ingresso del rocker di Correggio.

Ligabue porta Happy Hour e una personale interpretazione di La musica che gira intorno di Ivano Fossati, prima di unirsi a Emma per Quella che non sei.

Emma prosegue con L’amore non mi basta, Apnea e un’esibizione corale di Brutta storia insieme a Elisa.

Dopo un monologo di Panariello, arriva il momento di Biagio Antonacci, protagonista di un medley che include Convivendo, Sappi amore mio e Ti dedico tutto.

Antonacci propone anche Una lunga storia d’amore di Gino Paoli e duetta con Emma su Se io se lei.

La parte finale della puntata è affidata a Elisa, che presenta un medley composto da Luce, No Hero e L’Anima Vola.

Con Paolo Bonolis dialoga anche Caterina Caselli, prima che Elisa interpreti Insieme a te non ci sto più, brano simbolo della cantante modenese.

Il duetto con Ligabue su A modo tuo prepara il terreno al gran finale: Certe Notti, eseguita dal rocker davanti a un’arena in festa.

Un debutto costruito come una festa della musica: cosa aspettarsi da Taratata

La prima puntata di Taratata nasce con l’obiettivo di riportare al centro la musica dal vivo, valorizzando la forza delle esibizioni e l’incontro tra artisti che raramente condividono lo stesso palco.

Bonolis guida la serata con il suo stile inconfondibile, alternando ironia, dialoghi serrati e momenti di racconto che permettono agli ospiti di svelare lati meno noti del proprio percorso.

Il format, prodotto da FriendsTv in collaborazione con Double Trouble Club, punta a trasformare ogni puntata in un evento unico, con una scaletta irripetibile e performance pensate esclusivamente per lo show.

La seconda serata, prevista per il 16 febbraio, vedrà l’arrivo di altri grandi nomi, ma l’esordio del 9 febbraio rappresenta già un manifesto chiaro dell’identità del programma: musica, emozione e spettacolo.