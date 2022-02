Tananai fenomeno web: dall’ultimo posto a Sanremo fino ai live sold out

Il cantante Tananai, uno tra i partecipanti dell’ultimo Sanremo, ha generato un vero è proprio fenomeno social.

Giovane cantautore milanese 26enne, Alberto Cotta Ramusino, conosciuto come Tananai è il vero vincitore social di questo Festival.

Dopo 10 giorni dalla conclusione di Sanremo si possono tirare le prime somme sugli ascolti dei brani.

Nonostante il brano Sesso Occasionale del cantante sia arrivato ultimo nella kermesse italiana è ad oggi uno dei più ascoltati tra gli inediti.

L’autoironia del cantante e la sua forte simpatia hanno sicuramente contribuito al successo del brano o comunque ad una sua rivalutazione da parte del pubblico.

Questo infatti è stato dimostrato dai sold out registrati negli ultimi giorni dei suoi concerti di Roma e Milano che si svolgeranno precisamente il 16 maggio al Fabrique (Milano) e il 18 maggio all’Atlantico Live (Roma).

Twitter inoltre è il luogo in cui è esploso maggiormente il fenomeno Tananai, dove quest’ultimo registra quasi ogni giorno trend topic grazie al rapporto diretto con i suoi fan.

Ahahah ma raga sta roba che sono in tendenza mi fa esplodere che mondo meraviglioso twitter siete allucinanti — Tananai (@Tananai5) February 6, 2022

Dopo un’intervista concessa alla rivista Rolling Stone, Tananai ha dichiarato:

“La gente mi ferma e mi dice: Bellissimo brano, ok. Soprattutto, però, vorrei saper affrontare le cose come le hai affrontate tu. Ma io non ho fatto niente di particolare: sono stato me stesso e me la sono goduta. La vita è troppo breve e troppo bella per cercare di essere qualcun altro”.

Dunque che dire, prendiamo la vita come fa il cantante!