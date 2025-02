[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tagli ai trasferimenti. Campo: “I tagli sono un dato di fatto oggettivo, Lasalandra cerchi soluzioni invece di polemizzare”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale

I tagli ai bilanci delle Regioni e dei Comuni sono un dato di fatto immediatamente riscontrabile nel bilancio dello Stato; le accuse dell’onorevole meloniano Lasalandra sono affermazioni polemiche che cercano di spostare l’attenzione dalla sacrosanta denuncia fatta dal Partito Democratico a livello nazionale, regionale e cittadino.

La quantità e la qualità della riduzione dei trasferimenti agli enti locali e dell’incremento del contributo regionale alla finanza pubblica si tradurranno in drastiche riduzioni dei servizi pubblici, a partire dal trasporto e dal sociale, in minori disponibilità per le manutenzioni del patrimonio, in primis le strade e le infrastrutture di collegamento, nell’azzeramento dei capitoli di bilancio destinati all’animazione culturale e sociale.

Ad affermarlo sono la gran parte dei Comuni e la gran parte delle Regioni, incluse quelli e quelle amministrati dal centrodestra.

L’onorevole Lasalandra si preoccupi di trovare soluzioni concrete a problemi reali, invece di polemizzare senza argomenti e senza costrutto.