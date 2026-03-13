[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Svolta meteo nella prossima settimana? Le ipotesi

L’illusione primaverile sta per subire una brusca frenata. I Centri di Calcolo delineano un cambio di scenario radicale per la prossima settimana. La configurazione è quella classica delle “sorprese” di Marzo: un solido anticiclone si posizionerà a nord-ovest dell’Italia, favorendo lungo il suo bordo orientale l’irruzione di aria fredda da Est, di origine continentale.

Lo scrive IlMeteo.it

Da Martedì 17 Marzo irromperà definitivamente l’aria fredda e ciò provocherà la formazione di un vortice proprio sui nostri mari condizionerà il tempo per diversi giorni, specialmente al Centro-Sud, dove la pioggia e il vento saranno i grandi protagonisti.

Il calo delle temperature sarà avvertibile da Nord a Sud.