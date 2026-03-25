Svizzera, lavoro nel calcio: la FIFA e altre organizzazioni cercano personale, ecco come candidarsi
La Svizzera si conferma ancora una volta un punto di riferimento internazionale non solo per la finanza e l’industria, ma anche per il mondo dello sport. In particolare, nel settore calcistico, sono sempre più numerose le opportunità di lavoro offerte da alcune delle organizzazioni più importanti a livello globale.
Tra queste spicca la FIFA, considerata la principale istituzione del calcio mondiale, che ha la sua sede storica a Zurigo dal 1932.
Perché la Svizzera è il cuore del calcio mondiale
Non tutti sanno che la Svizzera ospita alcune delle principali organizzazioni sportive internazionali. Oltre alla FIFA, anche la UEFA ha il proprio quartier generale a Nyon, consolidando il ruolo del Paese come hub globale dello sport.
La presenza di queste realtà rende la Svizzera un punto strategico per chi sogna di lavorare nel mondo del calcio, non solo in ambito sportivo ma anche in settori come marketing, comunicazione, tecnologia e organizzazione eventi.
Le posizioni aperte: non solo sport
Le opportunità di lavoro non riguardano esclusivamente ruoli legati al campo da gioco.
Organizzazioni come la FIFA, che conta centinaia di dipendenti e opera su scala globale, cercano profili molto diversi tra loro.
Tra le figure più richieste ci sono:
- specialisti marketing e comunicazione
- esperti digital e produzione contenuti
- profili tecnici e ingegneristici
- figure amministrative e legali
- professionisti IT e data analyst
- addetti alla gestione eventi sportivi
Anche la UEFA, ad esempio, ha avviato nuove selezioni in vista di grandi eventi internazionali come gli Europei, con ruoli che spaziano dal coordinamento operativo alla produzione media.
Che tipo di contratti vengono offerti
Le opportunità possono essere sia a tempo determinato che indeterminato, a seconda del ruolo e del progetto.
Nel caso di grandi eventi sportivi, come tornei internazionali, spesso vengono attivati contratti temporanei legati alla durata dell’evento. Tuttavia, non mancano posizioni stabili per chi desidera costruire una carriera a lungo termine nel settore.
In alcuni casi è prevista anche la possibilità di lavorare in modalità ibrida o smart working, un aspetto sempre più rilevante nel mercato del lavoro attuale.
I requisiti richiesti
Lavorare per le principali organizzazioni calcistiche internazionali richiede competenze specifiche e un buon livello di preparazione.
Tra i requisiti più comuni troviamo:
- conoscenza avanzata della lingua inglese
- esperienza nel settore di riferimento
- competenze digitali e informatiche
- capacità organizzative e di lavoro in team
- disponibilità a lavorare in contesti internazionali
In molti casi è richiesta anche una laurea, soprattutto per i ruoli più qualificati.
Perché lavorare nel calcio oggi è un’opportunità
Il settore calcistico non è più solo sport, ma un vero e proprio ecosistema economico globale.
Organizzazioni come la FIFA gestiscono eventi, diritti televisivi, marketing e progetti di sviluppo internazionale, offrendo opportunità professionali in numerosi ambiti.
Questo significa che lavorare nel calcio oggi può rappresentare una carriera stabile e ben retribuita, soprattutto in un contesto come quello svizzero, dove le condizioni lavorative sono tra le migliori in Europa.
Come candidarsi
Per candidarsi è necessario consultare le sezioni “Lavora con noi” sui siti ufficiali delle organizzazioni o monitorare le offerte pubblicate sui portali specializzati.
Le selezioni sono spesso competitive, ma accessibili anche a candidati internazionali, inclusi italiani, a patto di soddisfare i requisiti richiesti.
Preparare un CV in inglese e valorizzare esperienze internazionali può fare la differenza.
Un’occasione da non sottovalutare
Le opportunità di lavoro nel calcio in Svizzera rappresentano una possibilità concreta per entrare in uno dei settori più dinamici e globalizzati.
La presenza di organizzazioni come la FIFA e la UEFA rende il Paese un punto di riferimento unico per chi vuole trasformare la passione per il calcio in una professione.
In un mercato del lavoro sempre più competitivo, queste occasioni dimostrano che esistono ancora percorsi alternativi e altamente qualificanti, anche fuori dai settori tradizionali.