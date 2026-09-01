Suzuki Jukebox – La notte delle hit: ospiti e anticipazioni delle due serate dell’11 e 12 settembre con Antonella Clerici e Clementino

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L’Inalpi Arena di Torino si prepara a riaccendere le luci per Suzuki Jukebox – La notte delle hit, l’evento musicale che torna in grande stile con due serate imperdibili, venerdì 11 e sabato 12 settembre, trasmesse in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

A condurre lo show saranno Antonella Clerici e Clementino, coppia ormai affiatata che promette ritmo, ironia e tanta musica. Quali artisti saliranno sul palco? Quali novità riserverà questa edizione? E come cambierà il format rispetto all’anno scorso?

Venerdì 11 settembre: la prima notte delle hit tra nostalgia e grandi ritorni

La prima serata di Suzuki Jukebox – La notte delle hit vedrà alternarsi sul palco dell’Inalpi Arena alcune delle voci più amate dagli anni ’80 ai 2000. Tra gli ospiti di venerdì 11 settembre ci saranno Cristina D’Avena, DSL – Dire Straits Legacy, Drupi, Filippo Graziani, Irene Grandi, Loredana Bertè, Lou Bega, Nek, Neri per Caso, Nino Buonocore, Patty Pravo e gli Sugarfree.

Un viaggio musicale tra pop, rock e disco, con brani che hanno segnato intere generazioni. Antonella Clerici ha raccontato di sentirsi particolarmente legata a questa musica: «Abbiamo spostato il focus sugli anni ’80, ’90 e 2000, la musica della mia generazione». Clementino, invece, promette incursioni rap e freestyle, con medley dedicati alle “voci femminili” e alle “canzoni tratte da film e telefilm”.

Sabato 12 settembre: la seconda serata tra soul, pop e grandi emozioni

La seconda serata, sabato 12 settembre, sarà altrettanto ricca di ospiti e sorprese. Sul palco saliranno Alberto Bertoli, Anna Oxa, Erminio Sinni, Gaetano Curreri e gli Stadio, Gazebo, Luca Dirisio, Mario Biondi, Paul Young, Sabrina Salerno, Spagna e i Toploader. Un cast internazionale e trasversale, capace di unire generazioni e stili diversi.

Clementino ha confessato di non vedere l’ora di ascoltare i Neri per Caso, mentre Antonella Clerici ha ricordato con affetto artisti come Drupi, Ivana Spagna e Sabrina Salerno, simboli della sua giovinezza e della disco music. Le due serate saranno trasmesse in diretta, una scelta che la conduttrice accoglie con entusiasmo: «Mi diverto molto di più in diretta! Mi annoio meno e la concentrazione è più alta».

Un evento tra musica e ricordi: la magia dell’Inalpi Arena

L’Inalpi Arena di Torino, in Corso Sebastopoli, si conferma il cuore pulsante della musica italiana. Più di venti leggende saliranno sul palco per reinterpretare le loro hit iconiche, quelle che hanno fatto ballare e sognare milioni di persone. Suzuki Jukebox – La notte delle hit sarà un viaggio nel tempo, tra nostalgia e nuove emozioni, con un mix di generi e stili che raccontano la storia della musica dagli anni ’80 ai 2000. Due serate di festa, di ricordi e di energia, condotte da Antonella Clerici e Clementino, pronti a trasformare Torino nel palcoscenico più luminoso dell’autunno musicale italiano.